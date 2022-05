Baksteen tegen spelersbus Feyenoord op weg naar stadion: ‘De politie had veel moeite de weg vrij te maken’

,,We waren niet een klein beetje te laat, maar heel erg te laat. Ik denk wel een uur”, zei een geïrriteerde Feyenoord-trainer Arne Slot tegen Veronica. ,,De politie had veel moeite de weg vrij te maken. Er was een aantal mensen dat ons geen succes wensten. Je verwacht dat het beter geregeld is in de halve finale van een Europees toernooi. We waren liever wat later begonnen.”