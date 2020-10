Bamford leidt Leeds met hattrick naar zege op nog ongeslagen Aston Villa

Patrick Bamford was de grote plaaggeest voor Aston Villa. De aanvaller van Leeds was in de tweede helft goed voor een zuivere hattrick. Uit de rebound maakte hij de 0-1, nadat hij in de eerste helft al enkele kansen had gemist. Twaalf minuten later schoot hij op fraaie wijze de 0-2 binnen en enkele minuten later maakte hij zijn derde. Bamford staat na zes duels al op zes treffers.