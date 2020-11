Barbecue Uruguay blijkt brandhaard en maakt Atlético boos: ‘Geen enige vorm van controle’

corona Oekraïne in quarantai­ne, Nations Lea­gue-du­el met Zwitser­land geschrapt

17 november Het duel in de Nations League tussen Zwitserland en Oekraïne gaat vanavond niet door. De selectie van Oekraïne moet op last van de gezondheidsautoriteiten in Luzern in quarantaine vanwege een aantal coronabesmettingen. Volgens de Oekraïense voetbalbond heeft de Europese federatie UEFA daarom besloten het duel te schrappen.