Barça dankzij hattrick Messi langs Leganés

Heynckes prijst voorganger Ancelotti

19:25 Coach Jupp Heynckes vergat in de feestvreugde over de 28e landstitel voor Bayern München niet zijn voorganger te betrekken. ,,Ik zou een groet naar Italië willen sturen en wel naar Carlo Ancelotti'', sprak de 72-jarige Duitser met gevoel voor dramatiek. ,,Hij heeft zeker ook een aandeel in dit kampioenschap gehad. Hij is niet alleen een geweldige trainer, maar ook een geweldig mens.''