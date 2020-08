Barça kan seizoen in Lissabon nog enige kleur geven

Door Edwin Winkels



De vraag of FC Barcelona in de kwartfinale van de Champions League enige kans zal hebben tegen Bayern München was vanavond nog niet aan de orde. Het ging tegen Napoli alleen om komende week in Lissabon te zijn en daar met andere groten van Europa plus enkele verrassende gasten – én vooral de afwezigheid van de uitgeschakelde aartsrivaal Real Madrid –, om de grootste prijs van het gekke seizoen te strijden. Na de 1-1 in de heenwedstrijd toonden Messi c.s. voldoende ambitie en scherpte om zich met 3-1 te kwalificeren, maar ook met nog altijd genoeg twijfelachtige momenten om zich in Portugal als een van de favorieten te kunnen presenteren.

De afgelopen twee jaar blameerden de sterren van Barcelona zich door volledig in te storten op het moment dat de tegenstander een doelpunt maakte en, nog altijd op een respectabele afstand, de rollen volledig omdraaide. Bij AS Roma liet Barça zich in 2018 in de kwartfinale verrassen door, na een 4-1 zege in het Camp Nou, met 3-0 te verliezen. En alsof ze helemaal niet geleerd hadden, herhaalden de Catalanen de sof een jaar later tegen Liverpool: 3-0 zege thuis, 4-0 nederlaag in Liverpool.

Dat moest tegen het in theorie inferieure Napoli worden voorkomen, dit keer na een net zo voordelige als verraderlijke 1-1 in een uitwedstrijd, maar wel nu in een eigen Camp Nou zonder publiek. Coach Quique Sétien wilde geen verrassingen, ook niet in zijn opstelling. Met slechts dertien spelers uit de A-selectie tot zijn beschikking, koos hij voor de meest ervaren mannen. Daarbij kwam Rakitic als vervanger van Busquets als verdedigende middenvelder, en bleef Frenkie de Jong vooruitgeschoven op links, zoals hij dit seizoen het vaakst heeft gespeeld.

Maar tegenstanders hebben niet meer het ‘historische’ respect voor Barça, kruipen niet zomaar in hun schulp. Opvallend was hoe trainer Gattuso van Napoli zijn mannen de thuisploeg al vroeg onder druk liet zetten, dichtbij het strafschopgebied van doelman Ter Stegen, en na twee minuten leidde dat al op een bal op de buitenkant van de paal van Dries Mertens, de Belg die in de heenwedstrijd voor het Italiaanse doelpunt had gezorgd.

De Italianen hadden zelfs meer balbezit dan Barcelona, dat echter, in tegenstelling tot eerdere wedstrijden in dit matige seizoen, uiterst effectief was, met wel een weifelende rol van de Turkse scheidsrechter Çakir. Na tien minuten weigerden hij én de VAR een forse duw te zien van Lenglet, die bij een hoekschop daardoor ongehinderd koppend voor de 1-0 kon zorgen.

Een klein kwartier later deed Messi wat hij in de ‘verlenging’ van dit coronaseizoen te weinig had laten zien. In zijn eentje omspeelde hij, met horten en storen, de halve verdediging van Napoli om op zijn bekende manier, een raak schot bij de tweede paal, 2-0 te maken.

Even later werd een treffer van de Argentijn afgekeurd; na een prachtige assist van zeer actieve De Jong, een stiftballetje met buitenkant rechts, raakte hij de bal licht met de arm voordat hij binnenschoot. Maar vlak voor de rust kreeg een ambitieuze Messi, die voor een verloren bal leek te gaan, een strafschop toegekend toen hij door een verraste verdediger Koulibaly ongewild onderuit werd geschopt. Suárez schoot, in de blessuretijd van de eerste helft, vanaf elf meter raak: 3-0.

Maar het tekent het huidige Barcelona dat het opgelucht was dat Çekir vijf minuten later eindelijk voor de rust floot. In die korte tijd had Mertens een terechte strafschop gekregen na een tik van Rakitic, en schoot aanvoerder Insigne de 3-1 binnen. Direct erna ontsnapte Barça aan de 3-2; het riep even herinneringen op aan de ploeg die in Rome en Liverpool als een kaartenhuis instortte.

Na de pauze was de rust in de gelederen voldoende teruggekeerd om de voorsprong van twee treffers te verdedigen, maar een goed combinerend Napoli bleef bloed ruiken, wist dat een tweede doelpunt de tegenstander van de zenuwen zou doen beven. Het leidde echter pas tien minuten voor tijd tot een echt schrikmoment: een doelpunt van de net ingevallen Milik werd wegens buitenspel terecht afgekeurd. Daar bleef het bij. Barça redde zijn seizoen nog niet, maar mag blijven dromen van een waardige afsluiting.

