Barça klopt Napoli met invaller De Jong

Barça start La Liga over acht dagen met een lastige uitwedstrijd in Baskenland tegen Athletic Bilbao. Of Lionel Messi dan van de partij is, is nog de vraag. Wedstrijdritme heeft de Argentijn in elk geval niet. Messi, die deze zomer actief was op de Copa América in Brazilië, kwam ook tegen Napoli (nog) niet in actie.



Dat gold wél voor zijn maatje Luis Suárez, die ook aan het Zuid-Amerikaanse landentoernooi deelnam. Ook Junior Firpo verscheen aan de aftrap. De 22-jarige linksback maakte zijn officieuze debuut nadat hij afgelopen weekeinde voor 18 miljoen euro was overgenomen van Real Betis.



De gevaarlijkste Barça-speler voor rust was Antoine Griezmann. De Fransman zette aanvallen op én bracht zichzelf ook enkele keren in scoringspositie. Het opvallend genoeg echter Sergio Busquets die tekende voor de openingstreffer. De controlerende middenvelder schoot na ruim een half uur droog raak, kort nadat Dries Mertens de Italianen op voorsprong had moeten zetten. Lang kon Barça niet van de voorsprong genieten. Samuel Umtiti gleed kort voor rust een voorzet van José Callejón voorbij zijn eigen doelman (1-1).



Na de pauze kregen beide ploegen legio mogelijkheden om op voorsprong te komen. Ex-Ajacied Arek Milik had voor Napoli minimaal één keer moeten scoren, Ousmane Dembélé raakte namens Barcelona de paal. Frenkie de Jong, die na 66 minuten Riqui Puig verving, zag Ivan Rakitic na 78 minuten de 1-2 maken. De Kroatische middenvelder schoot vanaf de rand van de zestien hard raak.



Zaterdagavond (23.00 uur) oefenen beide ploegen nogmaals tegen elkaar, maar dan in Michigan. Voor Barcelona is het de laatste oefenpot voordat het echte werk weer begint.