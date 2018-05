Barça met Cillessen op doel ruim langs Villarreal

Ook Luis Suárez zat naast Ter Stegen op de bank, net als de basisspelers Ivan Rakitic en Jordi Alba.



Philippe Coutinho opende al na elf minuten de score nadat doelman Sergio Asenjo een inzet van Ousmane Dembélé maar half had verwerkt. Vijf minuten later maakte Paulinho er 2-0 van, de aanval was ingezet met een steekpass van Andrés Iniesta. Tussendoor had Cillessen twee keer knap gered op inzetten van Pablo Fornals en Jaume Costa.



De fans uit heel de wereld die voor Messi waren gekomen kregen waar voor hun geld. Kort voor rust combineerde de Argentijn met Iniesta om zelf af te ronden: 3-0, zijn 35ste competitiedoelpunt van het seizoen.



De tweede helft bood heel wat minder vermaak. Maar na de 3-1 van Nicola Sansone - Cillessen trof geen blaam - maakte Ousmane Dembélé in de laatste vijf minuten nog twee doelpunten: 5-1.



En zo sluit Barcelona bijna het seizoen af zonder nederlaag. Hierna volgen nog duels met Levante en Real Sociedad.