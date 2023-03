Barça moet Robert Lewandowski missen, Xavi vindt Real Madrid favoriet in bekerkraker

Xavi over de favorietenrol

,,Real is voor mij de favoriet", zei trainer Xavi in aanloop naar het duel. ,,Ze zijn de regerend Spaans kampioen en hebben de Champions League gewonnen. Real heeft de laatste jaren meerdere prijzen gewonnen en wij zitten in een opbouwfase. We weten wel hoe we Real pijn kunnen doen. Dat hebben we al aangetoond.”