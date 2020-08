Barça-president Bartomeu weigert gesprek: Messi loopt niet gratis de deur uit

Dit meldt de Spaanse sportkrant Sport . Bartomeu wil Messi ook komend seizoen in Camp Nou houden, ondanks de bijzondere clausule die hij in zijn contract heeft staan. De 33-jarige vedette mag sinds zijn nieuwe contract, getekend in 2017, de verbintenis eenzijdig verscheuren. Hij was daarin wel aan een deadline gebonden: 10 juni. Door de coronacrisis en de verlenging van het seizoen is deze deadline verschoven. Maar de clubpresident van Barça wil daar niets van weten. De club die hem wil vastleggen, moet 700 miljoen euro neerleggen. Wil hij toch transfervrij de deur uitlopen, dan zal hij tot de zomer van 2021 moeten wachten.

Messi wil daarentegen juist zonder bombarie uit elkaar, want hij diende de club twintig jaar en beleefde ongekende successen in Camp Nou. Maar een vertrek staat voor Messi buiten kijf sinds de vernedering door Bayern München in de kwartfinale van de Champions League (2-8) en de burofax, een aangetekende digitale brief, die hij op 25 augustus stuurde.



De Argentijn zou graag worden herenigd met Pep Guardiola, de coach van Manchester City ondanks een eerste lijmpoging van Ronald Koeman om Messi in Barcelona te houden en hem duidelijk te maken dat hij het middelpunt is waar het team omheen moet worden gebouwd. Guardiola werd echter al gespot in Barcelona, waar hij volgens diverse media familie zou bezoeken. Het voedt de geruchten voor een hereniging tussen coach en zijn voormalige pupil.