Barça-voorzitter Bartomeu wacht motie van wantrouwen niet af en stapt op

Video Atalanta neemt snel afstand van FC Midtjyl­land en pakt koppositie in poule met Ajax

22 oktober Atalanta heeft in de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League zonder veel moeite gewonnen van FC Midtjylland. In Denemarken werd het 0-4 voor de Italiaanse formatie van trainer Gian Piero Gasperini. Komende dinsdag gaat Ajax al op bezoek bij de makkelijk scorende ploeg uit Bergamo.