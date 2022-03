Barça-voorzitter Joan Laporta verklapt: ‘Hebben twee spelers met aflopende contracten vastgelegd’

video's Duitsland verslaat Israël in aanloop naar duel met Oranje, België blijft steken op gelijkspel met Ierland

Duitsland heeft in een oefenwedstrijd gewonnen van Israël. In het stadion van Sinsheim, de thuishaven van de Bundesligaclub Hoffenheim, werd het 2-0 voor de formatie van bondscoach ‘Hansi’ Flick. Duitsland speelt dinsdag in Amsterdam tegen Nederland.

26 maart