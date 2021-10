Barça-voorzitter Laporta: ‘Ik hoopte dat Messi hier gratis wilde spelen’

WK-kwalifica­tie | Programma voor vanavond en de stand van zaken in alle groepen

12:11 De kwalificatie voor het WK van eind volgend jaar in Qatar wordt vanavond in Europa vervolgd. Niet alleen het Nederlands elftal komt in actie (vanaf 20.45 uur in het Daugava Stadion in Riga tegen Letland). Vanaf vanavond komen de komende dagen alle Europese groepen in actie. Dit is het programma. Volg de duels in onze livewidget.