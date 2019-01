Barça wint bij Getafe en slaat gaatje met concurrentie

Vanaf het begin van de wedstrijd voetbalde Getafe prima mee. Dat leek ook tot uiting te komen in de score, maar de arbitrage besloot een zuiver lijkende treffer van Dimitri Foulquier af te keuren. Tien minuten later was het aan de andere kant raak, door wie anders dan Lionel Messi. De Argentijnse vedette heeft nu in vier kalenderjaren op rij het eerste doelpunt gemaakt voor Barcelona. Een fenomenale volley van Luis Suarez leek de ruststand op 0-2 te bepalen, maar Jaime Mata tikte drie minuten voor het verstrijken van de eerste helft de aansluitingstreffer binnen.



Diezelfde Mata miste in de 67ste minuut dé absolute kans op de gelijkmaker, maar hij schoot voor open doel over. Wellicht verzachtte het feit dat de arbiter floot voor buitenspel het leed een beetje, al had de VAR dit mogelijk nog terug kunnen draaien aangezien die beslissing niet leek te kloppen. Acht minuten later leek Messi op weg naar 1-3 en daarmee de beslissing, maar goalie David Soria bleef kalm en redde sterk. Ondanks enkele verwoede pogingen lukte het Barça maar niet de deur in het slot te gooien, maar de voor rust toegediende schade bleek genoeg voor de drie punten.



Eerder op de dag speelden Sevilla en Atlético Madrid met 1-1 gelijk in een onderling duel en Real Madrid blameerde zich door in eigen huis te verliezen van Real Sociedad. Komende week volgt voor beide ploegen een wedstrijd in de Copa del Rey. Barcelona maakt de reis naar Valencia om het donderdagavond op te nemen tegen Levante, terwijl Getafe een dag eerder al speelt tegen Real Valladolid.