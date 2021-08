Barça zonder Messi: lust of last voor Koeman?

Door Maarten Wijffels



De geruchtenmolen over het vertrek van Messi kwam vorig jaar al op gang, toen hij in de zomer al op ramkoers lag met de club. Eind augustus postte iemand op Twitter de volgende gedachte: Ronald Koeman heeft op papier getekend bij Barcelona, maar in de praktijk traint hij straks een veredeld Espanyol. Het is natuurlijk overdreven om de stadsrivaal, afgelopen seizoen weer terug in La Liga na een roemloze aftocht een jaar eerder, te vergelijken met een Messi-loos Barcelona. Maar toch was de toon daarmee gezet.