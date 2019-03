Barcelona aan de hand van magistrale Messi voorbij Betis

De Argentijnse vedette opende na 18 minuten de score door een vrije trap in de bovenhoek te schieten. Op slag van rust tikte Messi ook de tweede goal van Barcelona binnen, na een fraaie combinatie met Luis Suárez.



Suárez tekende na ruim een uur spelen zelf voor een treffer. De Uruguayaan soleerde door het hart van de Betis-defensie en rondde koeltjes af. In de 82ste minuut deed Loren Morón namens de thuisploeg wat terug, maar tot een spannende slotfase kwam het niet meer. Want enkele minuten later plaatste Messi een magistrale kers op de taart; vanaf de rand van de zestien stiftte hij de bal onderkant lat binnen en maakte hij zijn hattrick compleet. Diep in blessuretijd kon Messi zelfs zijn vierde maken, maar hij raakte de paal.



Door de overwinning profiteert Barcelona optimaal van de nederlaag van Atlético Madrid gisteren bij Athletic Club (2-0). De Catalanen staan nu eerste in La Liga met tien punten voorsprong op Atlético. Twee punten daarachter staat Real Madrid, dat gisteren met 2-0 won van Celta de Vigo.



