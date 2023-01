Barcelona blijft drie punten voor op achtervolger Real Madrid, Benzema evenaart clubicoon Raúl

FC Barcelona heeft nu drie punten meer dan Real Madrid, dat later op de avond in Bilbao met 0-2 won van Athletic Club. Karim Benzema opende halverwege de eerste helft de score in San Mamés, waarna Toni Kroos in de laatste minuut nog de 0-2 maakte met een fraai schot vanaf de rand van het strafschopgebied.



Voor Benzema was het zijn 228ste doelpunt in de Spaanse competitie. Daarmee passeerde hij Real Madrid-icoon Alfredo di Stéfano en evenaarde hij het aantal van Raúl González Blanco. Alleen Cristiano Ronaldo (311 in 292 competieduels) maakte meer doelpunten voor Real Madrid in La Liga.



De twee grootmachten in Spanje hebben pas 17 van de 38 competitieduels te spelen, dus er is nog een lange weg te gaan tot de eindstreep in de Spaanse titelrace. Op 19 maart staat de Clásico in Camp Nou op het programma, nadat Real Madrid op 16 oktober het duel in de Spaanse hoofdstad met 3-1 won.