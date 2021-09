Barcelona in beroep tegen kaarten Frenkie de Jong en Busquets, maar niet tegen rood voor Koeman

VideoFC Barcelona gaat in beroep tegen de tweede gele kaart van Frenkie de Jong en de gele kaart voor Sergio Busquets van gisteravond in Cádiz, waar Barça genoegen moest nemen met een doelpuntloos gelijkspel . Tegen de late rode kaart van trainer Ronald Koeman gaan de Catalanen niet in beroep.

Frenkie de Jong kreeg in de 61ste minuut zijn eerste gele kaart en vier minuten later al zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Carlos del Cerro Grande, die hem in januari ook al twee keer geel had gegeven in de stadsderby bij Espanyol.

Volgens de rapporten van de scheidsrechter kreeg De Jong zijn kaarten voor ‘het neerslaan van een tegenstander en een roekeloze uitdaging voor de bal’. Nadat hij de bal had weggetikt met zijn sliding raakte hij Cádiz-speler ‘Pacha’ Espino nog vol op de voet, maar De Jong kon niet geloven dat hij zijn tweede gele kaart kreeg en dus kon vertrekken.

Bekijk hieronder de samenvatting van Cádiz - FC Barcelona.

Barcelona is het ook niet eens met de gele kaart voor Sergio Busquets in de 96e minuut voor het wegschieten van een tweede bal die op dat moment op het veld lag. Scheidsrechter Carlos del Cerro Grande schrijft in zijn rapport het volgende: ,,Het ging om een tweede bal die op dat moment op het veld lag naar een tegenstander in balbezit trappen, waarmee hij het spel verstoorde.”

Koeman was boos na die gele kaart voor Busquets en kreeg vanwege zijn commentaar op de arbitrage een rode kaart, maar tegen die straf gaat Barcelona dan weer niet in beroep. De Nederlandse coach, die enorm onder vuur ligt bij de Spaanse pers en voorzitter Joan Laporta, zal zondagmiddag (16.15 uur) vanaf de tribune moeten toekijken bij de thuiswedstrijd tegen Levante. Of Frenkie de Jong wel kan meedoen hangt af van de uitspraak van La Liga, die waarschijnlijk morgen zal volgen.

Bekijk hieronder de persconferentie van Ronald Koeman.

