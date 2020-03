Barcelona met pijn, moeite en hulp van de VAR langs Real Sociedad

De opvallendste speler in de opstelling van Barcelona was Martin Braithwaite. De Deen, die onlangs overkwam van Leganes, mocht van trainer Quique Setién na twee invalbeurten tegen Eibar en Real Madrid in de basis beginnen. Samen met Messi en Antoine Griezmann vormde hij bij de thuisclub de voorhoede, daarachter bijgestaan door Frenkie de Jong.



Braithwaite maakte in de eerste helft een goede indruk. Veel grote kansen kreeg Barcelona in de eerste helft niet, maar toch was Braithwaite een paar keer gevaarlijk. Ook voor het doel van Marc-André Ter Stegen was het soms druk. De snelle Alexander Isak werd regelmatig in stelling gebracht, maar slaagde er niet in om te scoren. Een mogelijkheid voor Portu om oog-in-oog met Ter Stegen de openingstreffer te maken draaide eveneens op niets uit.