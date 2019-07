Barcelona onthult eind augustus stadion én standbeeld voor Cruijff

Al eerder werd bekend dat er naast Camp Nou een klein stadion zou komen waar het tweede elftal en de vrouwenploeg (met Lieke Martens en Stefanie van der Gragt) gaan spelen. Nu is duidelijk dat dat Estadi Johan Cruyff op 27 augustus wordt geopend met een wedstrijd tussen de Onder-19-teams van Barcelona en Ajax, de twee ploegen waarvan de in maart 2016 overleden Cruijff een icoon is.