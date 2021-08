Barcelona verliest met De Jong en Depay oefenduel van Salzburg

FC Barcelona Frenkie de Jong optimis­tisch na komst Memphis Depay: ‘Hebben een team om elke prijs te winnen’

2 augustus Frenkie de Jong denkt dat FC Barcelona in het tweede seizoen van Ronald Koeman de prijzenkast weer verder gaat aanvullen. Vorig seizoen won Barça dan wel de Copa del Rey, maar in La Liga en de Champions League stelde de ploeg teleur. Met onder anderen Memphis Depay en Sergio Agüero als versterkingen verwacht De Jong een beter seizoen in Camp Nou.