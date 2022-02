Barcelona verwacht Depay volgende week terug in de selectie

,,Memphis heeft een kleine terugslag gehad, het duurt dus wat langer voor hij weer aansluit”, zei Xavi een dag voor de derby tegen stadgenoot Espanyol. Depay hield een hamstringblessure over aan het verloren duel met Bayern München (3-0) in de Champions League, begin december.

De spits maakte begin januari zijn rentree, maar na twee invalbeurten kreeg hij weer last. Sindsdien ontbreekt de oud-PSV’er in de selectie van Xavi. Met acht doelpunten in zestien wedstrijden is Depay de topscorer van Barcelona in de Spaanse voetbalcompetitie. De Catalanen staan op de vierde plaats. Barcelona ontvangt komende week Napoli in de eerste knock-outronde van de Europa League.