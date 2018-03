Barcelona vreest voor hamstringblessure Iniesta

Iniesta greep in de twintigste minuut naar de achterkant van zijn rechterbovenbeen, nadat hij was aangetikt door Sime Vrsaljko.

De 33-jarige middenvelder probeerde nog even door te spelen, maar moest zich een kwartier later toch laten vervangen door André Gomes. Iniesta wordt maandag nader onderzocht. Volgens Spaanse media staat hij zo'n drie weken aan de kant, wat betekent dat trainer Ernesto Valverde op 14 maart in Camp Nou tegen Chelsea niet kan beschikken over zijn aanvoerder. Het eerste duel met de Engelse kampioen was vorige maand in 1-1 geëindigd.