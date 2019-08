Barcelona wint opnieuw van Napoli, hoofdrol De Jong

FC Barcelona heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een overwinning op Napoli. De Catalanen klopten de Italiaanse topclub donderdag ook al, toen met klein verschil: 2-1. Zaterdagavond was Barça, met Frenkie de Jong als basisspeler in een hoofdrol, veel sterker dan de formatie van Carlo Ancelotti: 4-0.

Lionel Messi maakt nog altijd geen deel uit van de selectie van Ernesto Valverde. De Argentijn kampt met een kuitblessure en het is maar zeer de vraag of hij vrijdag fit is voor het openingsduel in La Liga bij Athletic Bilbao. Frenkie de Jong zal wel fit zijn, maar het is nog onduidelijk of hij op een basisplaats kan rekenen.

Vanavond verscheen de oud-Ajacied in het Michigan Stadium van Ann Arbor in Michigan wel aan de aftrap. Hij vormde het middenveld met Barça-jeugdexponenten Sergi Roberto en Carles Aleñá. De basiskrachten van vorig seizoen, Sergio Busquets, Ivan Rakitic en Arthur Melo, begonnen als reserve.

Na dertien minuten kreeg Barcelona een enorme kans om op voorsprong te komen. Topaankoop Antoine Griezmann verzuimde echter te scoren. In een verder weinig verheffende eerste helft was Barcelona wat beter zonder groots te spelen. Ousmane Dembélé was na veertig minuten ook dicht bij de openingstreffer. Fabián Ruiz kreeg namens Napoli de grootste kans in de eerste helft. De Spanjaard leek op slag van rust zelf van de kans te schrikken en tikte de bal naast.

Korte metten

Na rust maakte Barça in een kwartier tijd korte metten met Napoli, dat halverwege drie wissels had doorgevoerd. Bij de eerste goal van Luis Suárez, drie minuten in de tweede helft, konden de Italianen nog klagen over buitenspel. Daarna maakte Barcelona, onder leiding van de driftig met passes en passjes strooiende De Jong, perfect gebruik van de ruimtes die de wat meer aandringende ploeg van Ancelotti bood.

Acht minuten na de openingstreffer scoorden de Catalanen opnieuw. Na een lange combinatie, met De Jong als dirigent, rondde Griezmann beheerst af: 2-0. Kort daarop maakte Suárez zijn tweede goal van de avond. Met een gekruld afstandsschot in de bovenhoek gaf hij de Italianen de nekslag.

Weer vijf minuten later schoot Dembélé met een diagonaal schot vanaf de rechterkant van het strafschopgebied de vierde treffer achter doelman Alex Meret. De opmaat voor die goal was eigenlijk het mooiste moment van de wedstrijd: met een ragfijne lange pass met de buitenkant van de rechtervoet stuurde De Jong de aanvaller weg.