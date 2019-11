Barcelona zet Catalaanse vlag op shirt

De Catalaanse voetbaltrots viert eind deze maand het 120-jarig bestaan. Ter ere daarvan is een shirt gemaakt dat refereert aan de Catalaanse vlag, die bestaat uit rode en gele strepen. Barcelona presenteerde het shirt in een filmpje met de naam ‘Ho portem dins’ (het zit diep in ons). Het is voor het eerst dat de club vier verschillende shirts in één seizoen heeft.



De keuze voor een 'Catalaans' tricot is pikant, zeker gezien de huidige politieke situatie. Heel wat Catalanen willen dat hun regio onafhankelijk wordt. De voetbalclub sprak vorige maand openlijk steun uit aan de negen veroordeelde separatisten, prominente figuren achter het illegale referendum van twee jaar geleden over onafhankelijkheid.



Het Spaanse hooggerechtshof legde ze jarenlange gevangenisstraffen op. ,,Gevangenschap is niet de oplossing”, meldde Barcelona toen in een verklaring. ,,De oplossing voor het conflict in Catalonië moet louter uit politieke dialoog komen.”