Barcelona zet dankzij Suárez Real Madrid te kijk in halve finale Copa

Maar dat laatste lukte niet altijd. Want uiteindelijk is een Clásico altijd dat wat het moet zijn, een duel zonder rust, zonder speculeren. Het gaat niet om tegenhouden, maar om scoren. De laatste keer dat de strijd in 0-0 eindigde was in 2002. 0-0 was het bij rust, maar kort daarna was het gedaan met die brilstand.



Dembélé brak eindelijk door vanaf links en gaf voor op Suárez, die de weifelende Ramos te snel af was. De 0-1 keerde alles om, nu moest Real komen, kreeg het kansen, maar vonden Vinicius, Benzema en anderen een uitmuntende Ter Stegen op hun weg; beker-doelman Cilissen was te kort terug van zijn blessure om al te spelen. De 0-1 was de voet tussen de deur die Barcelona nodig had om snel de wedstrijd te beslissen. Weer Dembéle gaf voor voor de 0-2, die van Varane, en snel erna werd Suárez neergelegd door Casimiro. De oud-Ajacied schoot zelf de strafschop binnen.



Voor Real resten zware laatste maanden van het seizoen. In de Liga is de Koninklijke ook al vrijwel kansloos, zoals zo vaak het laatste decennium. Te vaak. Elke week goed presteren is al lang een probleem. Winnen in duels over twee wedstrijden gaat Real beter af. In de Champions League dan, want in de Spaanse beker won Barça de laatste vier op rij. Dat kunnen er nu vijf worden. Eenzelfde Barcelona dat op koers ligt voor zijn achtste kampioenschap in de Primera División in elf jaar, terwijl Real op twee staat.