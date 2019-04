Barzagli (37) hangt schoenen na seizoen aan de wilgen

,,Als speler is het moeilijk om te denken aan het leven na het voetbal, maar door mijn blessures dit seizoen heb ik dat wel gedaan. Ik stop in juni’', zei Barzagli, die in 2006 met zijn land de wereldtitel veroverde. ,,Ik ga nu iets anders zoeken dat me net zoveel enthousiasme geeft als deze sport.’’



De Italiaan vormde jarenlang met Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci de ijzersterke defensie van Juventus. Dit seizoen kwam de veteraan mede door blessures slechts sporadisch in actie. Tussen de duels met Ajax voor de Champions League in mocht Barzagli met de aanvoerdersband om zijn bovenarm weer eens opdraven tegen SPAL. Voor Juventus had een gelijkspel volstaan om voor het achtste jaar op rij kampioen te worden, maar Barzagli en zijn ploeggenoten verloren en moeten daardoor nog even wachten op het feest.



Voordat Barzagli naar Juventus kwam, speelde hij voor Ascoli, Chievo Verona, Palermo en VfL Wolfsburg.