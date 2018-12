Bas Dost scoort bij Sporting na 17 passes

Eindstation van de lange aanval die ver op de eigen helft begon was uiteraard Bas Dost. De 29-jarige spits was in het bekerduel opnieuw twee keer trefzeker. Dost is sinds hij hersteld is van zijn hamstringblessure niet te houden. In zijn laatste acht wedstrijden (competitie, beker en Europa League) scoorde hij maar liefst dertien keer.