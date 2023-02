Bayern-coach Nagelsmann probeert relletje met PSG in kiem te smoren: ‘Het was eerder zelfbescherming’

Zijn uitspraak over Kylian Mbappé viel niet goed in Parijs, maar volgens Julian Nagelsmann is hij verkeerd begrepen. ,,Het was geen aanval op PSG", aldus de coach van Bayern München.

Nagelsmann reageerde vorige week op het nieuws dat Kylian Mbappé vanwege een blessure mogelijk zou ontbreken bij het Champions League-treffen tussen Bayern en Paris Saint-Germain: ,,Ik denk dat hij er gewoon bij is en dus bereiden wij ons voor op een PSG met Mbappé.”

Die reactie viel niet in goede aarde in Parijs. ,,Daar hoef ik niet op te reageren", aldus trainer Christophe Galtier. ,,Ik heb zijn opmerkingen gelezen en dat is genoeg. Hij is niet de stijl van de club en ook niet de mijne.”

Vrijdag verduidelijkte Nagelsmann wat hij had bedoeld met zijn uitspraken. ,,Ik heb veel gelezen over mijn ‘aanval’ op PSG. Ik kan het heel simpel verklaren. Als een journalist me vraagt of ik mijn aanpak zou veranderen als een speler uitvalt, en ik zeg dat ik dan alles zou veranderen en we verliezen vervolgens, dan zegt iedereen: ‘wat is die Nagelsmann voor idioot, hij laat zich in de maling nemen’. Ik bereid me voor alsof hij speelt, omdat ik niet 100 procent zeker weet dat hij ontbreekt.”

Volledig scherm Kylian Mbappé (l) en Lionel Messi. © REUTERS

,,Het is net als nu met Messi, ik wéét niet of hij geblesseerd is. Dus ik bereid het team voor alsof zij allebei gaan spelen. Maar dat is geen aanval op PSG, het is eerder zelfbescherming. Ik wil er niet uitzien als een idioot. Stel dat ik onze voorbereiding aanpas en ze spelen alsnog.”

,,Over het algemeen is Paris beter met Messi en Mbappé dan zonder, daar bestaat geen twijfel over. Dit zijn twee spelers met zeer speciale vaardigheden die ook het verschil maken. Maar ze hebben een uitstekende selectie.”

Het eerste treffen tussen PSG en Bayern staat voor komende dinsdag op de planning.

