Bayern houdt traditie in ere en opent Bundesliga-seizoen ondanks druk programma

Serge Gnabry: hoe ook een omweg naar de wereldtop kan leiden

20 augustus In het Bayern München van tegenwoordig spelen bijna alleen maar multifunctionele spelers. De pijlsnelle goalgetter Serge Gnabry (25) is er een van. Gisteren scoorde hij twee keer in de halve finale van de Champions League. Over een carrière die nog wat moeizaam op gang kwam, maar waar nu toch wel goed de vaart in zit.