Bayern maakt zich zorgen om geblesseerde Coman

Coman kwam in de 68ste minuut zijn landgenoot Franck Ribéry aflossen en raakte even later geblesseerd bij een botsing met een verdediger uit Berlijn. ,,Hij klapte door zijn enkel'', zei trainer Jupp Heynckes. ,,De banden zijn in orde, maar hij heeft wel veel last.'' Heynckes weet niet precies hoe ernstig de schade is.