Bayern-middenvelder Tolisso maand uitgeschakeld

De situatie in België? Brugge maandag officieel kampioen, maar verder kibbelen de clubs

14:44 In de eredivisie wordt er waarschijnlijk voor 1 september niet gevoetbald. In Duitsland wordt juist alles op alles gezet om de Bundesliga op 9 mei alweer te hervatten. Hoe is de situatie in België? Club Brugge wordt maandag officieel kampioen, maar over Europese tickets en de opzet van de nieuwe competitie kibbelen de clubs er op los. Drie vragen en antwoorden op een rij.