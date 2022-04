Bayern München kan tegen rivaal Borussia Dortmund kampioen worden

Bayern München heeft zich in de Bundesliga hersteld van de uitschakeling in de Champions League. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann won met 3-0 bij Arminia Bielefeld. Bayern kan volgende week in de topper tegen Borussia Dortmund de titel binnenhalen.

Met nog vier competitiewedstrijden te gaan, heeft de ‘Rekordmeister’ 9 punten voorsprong op de achtervolger. Dortmund won zaterdag al met 6-1 van VfL Wolfsburg.

Bayern München kwam dinsdag in de return tegen Villarreal in de kwartfinales van de Champions League niet verder dan 1-1. Na de nederlaag een week eerder in Spanje (1-0) betekende dat uitschakeling.

In Bielefeld kwam Bayern in de 10de minuut op voorsprong via een eigen doelpunt van Jacob Barrett Laursen. Kort voor rust lag de wedstrijd een tijdje stil vanwege een blessurebehandeling van Fabian Kunze, die in een luchtduel hard was geraakt door Tanguy Nianzou. De verdediger van Bayern ontsnapte met een gele kaart. Kunze verliet het veld per brancard met een nekbrace, om zijn nek te beschermen. De Duitse middenvelder ging naar het ziekenhuis voor onderzoek.

In de blessuretijd verdubbelde Serge Gnabry de voorsprong. Het doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd vanwege buitenspel, maar de VAR concludeerde dat daar geen sprake van was. Invaller Jamal Musiala maakte in de slotfase van de wedstrijd de derde treffer.

