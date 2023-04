Bayern München legt Sadio Mané schorsing én boete op na slaande ruzie met Leroy Sané

Na de 3-0 nederlaag bij Manchester City in de kwartfinale van de Champions League kregen de beide aanvallers van Bayern slaande ruzie. Mané ging verhaal halen omdat hij in de slotfase van het duel diep ging maar niet goed werd aangespeeld door Sané. De discussie daarover escaleerde na afloop in de kleedkamer. Mané zou Sané daarbij in het gezicht hebben geslagen, zo meldden Duitse media.