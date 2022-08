Bayern München met invaller Matthijs de Ligt redt op nippertje punt tegen Gladbach

Met video'sBayern München is na een flitsende start van het seizoen vanavond ontsnapt aan een verrassende thuisnederlaag. In de Allianz Arena was een laat doelpunt van Leroy Sané nodig om tegen Borussia Mönchengladbach een punt uit het vuur te slepen: 1-1. Bayern blijft daardoor aan kop, al komt het Union Berlin van Sheraldo Becker in punten langszij.

Sané scoorde zeven minuten voor tijd op aangeven van Jamal Musiala. Matthijs de Ligt stond toen nog niet eens in het veld. De verdediger mocht pas in de 86ste minuut invallen, als stormram in de hoop nog de volle buit te pakken. Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui bleven de hele wedstrijd op de bank.

Gladbach benutte op slag van rust via Marcus Thuram een van de schaarse kansen. Daarna ontpopte doelman Yann Sommer zich als man van de wedstrijd. De Zwitser maakte veel grote kansen van Bayern onschadelijk, totdat hij in de slotfase toch moest capituleren. Bovendien zag Sadio Mané twee treffers afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Bayern begon met drie overtuigende overwinningen aan het seizoen. Eintracht Frankfurt (1-6) en VfL Bochum (0-7) werden op eigen veld zelfs vernederd. VfL Wolfsburg ging met 2-0 voor de bijl.

Becker gedeeld koploper met Union

Becker had met twee doelpunten een groot aandeel in de 1-6 zege van Union Berlin op Schalke 04. De in Amsterdam geboren Surinaamse international komt met zijn ploeg op tien punten, evenveel als Bayern. Het doelsaldo is nog wel in het voordeel van de recordkampioen.

Union kwam in Gelsenkirchen op voorsprong door een treffer van voormalig Heerenveen-speler Morten Thorsby, die scoorde uit een assist van de van Vitesse overgekomen verdediger Danilho Doekhi. Na een snelle gelijkmaker tekende Becker vroeg in de tweede helft met een van richting veranderd schot voor de 1-2.

Nog voor de pauze maakten de bezoekers een derde goal, waarna Becker zijn ploeg met de 1-4 in veilige haven schoot. In de slotfase gaf Sven Michel de overwinning van de Berlijnse club een nog mooier aanzien. Met vier doelpunten is Becker nu gedeeld topscorer van de Bundesliga.

Frimpong

Ook Bayer Leverkusen boekte een ruime zege. Door twee goals van Frimpong eindigde het uitduel met FSV Mainz in 0-3. De verdediger, die dit jaar al eens deel uitmaakte van de voorselectie van het Nederlands elftal, scoorde tussen de 39ste en 41ste minuut met een intikker en een actie langs de doelman.

Trainer Gerardo Seoane had ook een basisplaats voor verdediger Mitchel Bakker, die in blessuretijd met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd. Daley Sinkgraven en Timothy Fosu-Mensah begonnen op de bank. Zij zagen hun ploeg op voorsprong komen door een eigen doelpunt van Mainz-aanvaller Jonathan Burkardt. Hij moest na de rust plaatsmaken voor Delano Burgzorg. Fosu-Mensah viel in de slotfase in. Leverkusen, de nummer 3 van de Bundesliga vorig seizoen, verloor de eerste drie duels van de competitie.

Borussia Dortmund won op bezoek bij Hertha BSC nipt met 0-1. Anthony Modeste, die als vervanger werd gehaald van de zieke Sébastien Haller, kroonde zich na een half uur spelen tot matchwinner. Donyell Malen ontbrak wegens een dijbeenblessure.

RB Leipzig won thuis met 2-0 van VfL Wolfsburg, waar voormalig Volendammer Micky van de Ven in de basis stond. TSG Hoffenheim klopte het FC Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw met 1-0.

