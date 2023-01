Bayern München morst weer punten en voelt hete adem Union in de nek, Blind wacht nog op debuut

Bayern München heeft opnieuw niet kunnen winnen in de Bundesliga. De koploper bleef in het thuisduel met Eintracht Frankfurt voor de derde wedstrijd op rij steken op een 1-1 gelijkspel. Daley Blind bleef weer de hele wedstrijd op de bank en wacht nog altijd op zijn officiële debuut.

Met het gelijkspel staat Bayern, dat sinds de WK-pauze ook al met 1-1 gelijk speelde tegen RB Leipzig en 1. FC Köln, nu nog 1 punt voor op Union Berlin. De nummer 2 van de ranglijst was eerder op de dag in punten gelijk gekomen met de Zuid-Duitsers na een 2-0-overwinning in de Berlijnse derby tegen Hertha BSC.

Net als in de eerdere wedstrijden liep het in de beginfase stroef bij Bayern. De ploeg van Julian Nagelsmann zocht weliswaar de aanval, maar creëerde weinig kansen. Frankfurt was dreigend via Randal Kolo Muani en Djibril Sow. Matthijs de Ligt, de enige Nederlander in de basis, kreeg al in de 8ste minuut geel na een slippertje.

Bayern was na een half uur gevaarlijk via een kopkans voor De Ligt en een schot van Joshua Kimmich, voordat de thuisploeg de score opende. Op aangeven van Thomas Müller schoot Leroy Sané hard binnen, 1-0.

De thuisploeg ging op zoek naar meer, maar wist geen van de goede kansen te benutten. Aan de andere kant van het veld was het in de 69ste minuut wel raak. Kolo Muani zette de aanval zelf op, kreeg de bal terug van Daichi Kamada en schoot vervolgens raak in de verre hoek, 1-1. Ryan Gravenberch viel een minuut na de gelijkmaker in, Daley Blind, die alleen pas minuten maakte in een oefenduel, bleef op de bank.

Volledig scherm Danilho Doekhi opende de score van Union Berlin. © REUTERS

Union nadert tot op één punt

Union Berlin blijft verbazingwekkend goed presteren in de Bundesliga. De ploeg versloeg Hertha BSC in de derby van Berlijn met 0-2 en heeft maar één punt minder dan koploper Bayern München.

Een belangrijke rol was weggelegd voor de Nederlanders Danilho Doekhi en Sheraldo Becker. De oud-speler van Vitesse en Jong Ajax opende op slag van rust de score met een kopbal uit een vrije trap. Becker stond na ruim een uur spelen aan de basis van de 0-2. Hij gaf na een snelle counter een assist op Paul Seguin, die de bal alleen maar binnen hoefde te tikken.

Ajax zal de prestaties van Union met bijzondere belangstelling volgen. De ploeg uit Berlijn is op 16 en 23 februari de tegenstander van de Amsterdammers in de Europa League.

Union promoveerde in 2019 naar het hoogste niveau in Duitsland en is sindsdien met een gestage opmars bezig. De ploeg eindigde achtereenvolgend als elfde, zevende en vijfde in de Bundesliga en ligt op koers om er dit jaar nog een schepje bovenop te doen.

Bekijk de 0-1 van Doekhi.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Flekken wint met Freiburg

Doelman Mark Flekken won in eigen huis met Freiburg met 3-1 van FC Augsburg, dat speelde met verdediger Jeffrey Gouweleeuw. Michael Gregoritsch opende de score voor de thuisploeg. Na een gelijkmaker van Mërgim Berisha uit een strafschop, zorgde Lucas Höler op aangeven van Ritsu Doan opnieuw voor de voorsprong. Philipp Lienhart maakte de derde voor Freiburg, dat klom naar een voorlopige vierde plaats.

De cijfers van de Bundesliga

Bekijk onderaan dit artikel alle voetbalvideo’s, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Programma en uitslagen Bundesliga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Bundesliga

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Bundesliga

a Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.