Bayern München verspeelt ook punten in Duitse titelstrijd

Door het gelijkspel vergroot Bayern Munchen op achtervolger Borussia Dortmund wel, maar het is nu slechts twee punten in plaats van de in München gehoopte vier. Er zijn nog drie speelrondes te gaan in de Bundesliga. Borussia Dortmund verloor gistermiddag al verrassend met 2-4 in de Revierderby tegen de regionale rivaal Schalke 04 (van coach Huub Stevens), maar ook Bayern München liet vandaag dus verrassend punten liggen in een regioderby.



FC Nürnberg, de nummer zeventien in de Bundesliga en strijdend voor de laatste kansen tegen rechtstreekse degradatie, kwam drie minuten na rust verrassend op voorsprong in het met 50.000 toeschouwers volgepakte Max-Morlock-Stadion. De 22-jarige Braziliaan Matheus Pereira schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak, nadat Bayern-doelman Sven Ulreich in eerste instantie nog redding kon brengen na een goede aanval over links van de thuisploeg. Een kwartier voor tijd maakte Serge Gnabry op enigszins gelukkige wijze de gelijkmaker voor Bayern München: 1-1. In de 89ste minuut kreeg Nürnberg nog de uitgelezen kans om alsnog te winnen, maar Tim Leibold schoot zijn strafschop met links hard tegen de binnenkant van de paal. Daarmee lijkt rechtstreekse degradatie ook wel onafwendbaar voor Nürnberg, dat vijf punten achterstand heeft op nummer zestien VfB Stuttgart. In de 95ste minuut had Kingsley Coman het duel nog kunnen beslissen in het voordeel van Bayern München, maar hij schoot in een 1-op-1 situatie tegen de handen van doelman Christian Mathenia.