Bayern München wint van Schalke na eigen goal Bruma

Bruma, die in de Allianz Arena het centrum van Schalke vormde met Salif Sané, was de schlemiel toen hij Robert Lewandowski van scoren wilde houden. Hij was ook eerder bij de bal dan de spits van Bayern, maar passeerde met zijn opruimactie zijn eigen doelman Ralf Fährmann: 1-0.

Schalke kwam in de 25ste minuut via Ahmed Kutucu op gelijke hoogte, maar niet veel later maakte Lewandowski alsnog als eerste speler ooit zijn honderdste goal voor Bayern (alle oompetities) in de Allianz Arena. Na rust leverde de Pool de assist voor de 3-1 van Serge Gnabry.