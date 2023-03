‘Bayern München zet Julian Nagelsmann op straat, Thomas Tüchel topkandidaat’

Na de 2-1 nederlaag bij Bayer Leverkusen was de maat vol voor de top van de Beierse club, die dit kalenderjaar al tien punten verspeelde. Bayern staat momenteel tweede in de Duitse competitie, één punt achter het Borussia Dortmund dat na de interlandperiode ook de eerste tegenstander is. De Rekordmeister is ook nog actief in de Champions League en het bekertoernooi in eigen land.