Bayern profiteert optimaal van remise in bewogen topper

Samenvatting ManUnited weet ook met topaankoop Fernandes niet van Wolves te winnen

21:10 Manchester United is er niet in geslaagd om op Old Trafford te winnen van Wolverhampton. Met kersverse aanwinst Bruno Fernandes in de basisopstelling kwam de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer niet verder dan 0-0 tegen de directe concurrent om plaatsing voor Europees voetbal. Tahith Chong zat de hele wedstrijd op de bank.