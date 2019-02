Bayern slaat terug na 'belachelijke’ kritiek op Lewandowski: 'Hamann is zelf probleem voor Sky’

,,Ik geloof niet dat Robert Lewandowski een probleem voor Bayern München is, maar dat Didi Hamann een probleem voor Sky is”, zei Salihamidzic na kritiek van de voormalig international op de Poolse spits van Bayern. Lewandowski noemde de uitspraken zelf ‘belachelijk'.



Hamann had onlangs kritiek geuit op het presteren van de 30-jarige spits van Bayern en liet afgelopen vrijdag weten achter zijn eerdere kritiekpunten te staan. ,,Ik blijf bij mijn standpunt dat hij niet dezelfde speler is als twaalf, achttien maanden geleden”, zei de analist.



Salihamidzic pareerde de kritiek van Hamann: ,,Ik neem het op voor Lewandowski. Hij gedraagt zich als een leider en speelt zijn meest complete seizoen bij ons. Hij geeft alles voor het team en is onze topscorer. Daarom snap ik niet dat Hamann hem zo bekritiseert.” Lewandowski was in de wedstrijd tegen Schalke 04 die met 3-1 werd gewonnen goed voor één doelpunt.