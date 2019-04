Bayern-trainer Kovac blijft hopen op rentree ‘optimistische’ Robben

Kovac hield aan zijn laatste gesprek met Robben wel een goed gevoel over. ,,Hij vertelde dat hij zich beter voelt en klonk veel optimistischer dan een paar dagen eerder”, zegt de Kroaat op de persconferentie in aanloop naar de halve finale in de Duitse beker tegen Werder Bremen. ,,Al wil ik de situatie niet mooier maken dan die is. Ik ben pas tevreden als ik hem weer op het veld zie.”

Het laatste optreden van Robben dateert van 27 november vorig jaar, in de Champions League tegen Benfica (5-1). Hij nam in die wedstrijd de eerste twee doelpunten voor zijn rekening.

Robben had eerst last van een dijbeenblessure, later leek een zenuw in een heup klachten te veroorzaken. ,,Ik weet niet zeker of ik dit seizoen nog voor Bayern München kan spelen’’, zo uitte de 96-voudig Oranje-international eerder deze maand zijn twijfels. ,,Het is heel frustrerend om niet te weten wat er precies aan de hand is.”