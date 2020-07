Bayern-trainer vindt Lewandowski beste voetballer ter wereld

Flick wees na de gewonnen Duitse bekerfinale tegen Bayer Leverkusen (4-2) eens fijntjes op de cijfers van Lewandowski. ,,Hij maakte 34 doelpunten in de Bundesliga, elf in de Champions League en in totaal heeft hij dit seizoen 51 keer gescoord. Dat is enorm veel", zegt Flick. ,,Wellicht kunnen we deze prijs dus een keer aan een speler uit de Bundesliga geven. Waarom niet? Robert voldoet aan alle voorwaarden en speelt dit jaar uitzonderlijk goed. Ik wens het hem toe."