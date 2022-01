Bayern traint met negen spelers A-selectie: twee junioren in selectie tegen Gladbach

Samenvatting Manchester United geeft Ferguson welkome zege cadeau voor 80ste verjaardag

Sir Alex Ferguson gaat met een goed gevoel zijn 80ste verjaardag in. De voormalig succescoach van Manchester United (1986-2013) zag vanavond op Old Trafford hoe de Engelse recordkampioen te sterk was voor Burnley: 3-1.

31 december