Bayern verbetert dankzij hattrick Lewandowski imposant record, St. Juste matchwinner voor Mainz

Op basis van de resultaten in recente jaren, leek het op voorhand gemakkelijk om een ‘tweetje’ in te vullen bij de ontmoeting tussen FC Köln en Bayern München. De koploper won immers veertien van de laatste vijftien ontmoetingen, waaronder de laatste zeven op vijandige grond in Keulen.

Ook vanmiddag was het alweer snel raak voor de Rekordmeister. Na iets meer dan acht minuten voetballen verloren de verdedigers van de thuisploeg Robert Lewandowski uit het oog en die maakte er 0-1 van. Daardoor maakte Bayern alweer voor het 66ste Bundesliga-duel op rij een goal. Het eigen record van 65 wedstrijden op rij (tussen 2012 en 2014) werd daarmee aangescherpt. De indrukwekkende reeks begon in februari van 2020 uitgerekend tegen dezelfde tegenstander.

Volledig scherm Robert Lewandowski viert zijn eerste doelpunt met Serge Gnabry en Marc Roca. © AP

Een kwartier later zette Corentin Tolisso de tweede Beierse goal op het scorebord. Na een prachtig een-tweetje met Thomas Müller vond de Fransman de linkerbovenhoek. De bezoekers zaten daarmee al in de eerste helft op rozen, zeker toen de aansluitingstreffer van Köln-spits Mark Uth werd afgekeurd wegens buitenspel.

Door de zege sloeg Bayern terug na de derde competitienederlaag van een week eerder. Borussia Dortmund verkleinde het gat met een 5-1 zege op Freiburg gisteren naar drie punten, maar nu is het verschil weer zes.

St. Juste gevierde man bij Mainz

Tegelijkertijd speelde het Mainz van Jerry St. Juste het thuisduel met directe concurrent VfL Bochum. De middag begon niet heel gelukkig voor de Nederlandse centrumverdediger, die slordig balverlies leed en zag hoe ploeggenoot Stefan Bell vervolgens een strafschop weggaf door een overtreding te begaan op Sebastian Polter. De Bochum-spits ging zelf achter de bal staan, maar miste.

Volledig scherm © Torsten Silz/dpa

Kort na rust was het St. Juste die hoogstpersoonlijk voor de openingstreffer zorgde. De 25-jarige ex-Feyenoorder schoot laag raak via de binnenkant van de paal: 1-0. Het bleek de winnende, want gescoord werd er niet meer in de Mewa Arena.

Verder kon Wout Weghorst namens Wolfsburg niet zijn stempel drukken op de thuiswedstrijd tegen Hertha BSC (0-0). Nummer 3 Hoffenheim moest zijn meerdere erkennen in Union Berlin (2-1), dat zo langszij kwam op de ranglijst. RB Leipzig was in een uitwedstrijd te sterk voor VfB Stuttgart: 0-2.

Zege Bayer Leverkusen

Leverkusen, met Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong in de basis, is later op de avond geklommen naar de derde plaats in de Bundesliga. De formatie van Zwitserse trainer Gerardo Seoane deed dat door, ondanks twee gemiste penalty’s, te winnen bij Borussia Mönchengladbach: 1-2. De achterstand op koploper Bayern München blijft aanzienlijk: 14 punten.

Robert Andrich zette Leverkusen kort na rust op voorsprong. Hij deed dat na een hoekschop, kort nadat de Tsjechische spits Patrik Schick een strafschop had gemist. Ongeveer een kwartier voor tijd herstelde Schick zijn misser door de 0-2 te maken. Daarna maakte Nico Elvedi voor Gladbach de 1-2. In de slotfase miste ook Kerem Demirbay nog een strafschop voor Leverkusen. Leverkusen haalde met de zege Hoffenheim in en zag Timothy Fosu-Mensah na 321 dagen terugkeren na een kruisbandblessure.

