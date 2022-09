Bayern verliest met De Ligt en Mazraoui in de basis tegen Augsburg

Erik ten Hag na simpele zege Manchester United blij met primeur voor Ronaldo: ‘Hij wilde dit zo graag’

Erik ten Hag heeft zijn eerste Europese zege met Manchester United te pakken. In Moldavië werd FC Sheriff met 0-2 aan de kant gezet in het tweede duel in de groepsfase van de Europa League. Jadon Sancho en Cristiano Ronaldo (strafschop) tekenden voor de doelpunten.

15 september