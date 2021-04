Bayern zet megastap richting negende Duitse landstitel op rij na zege op Leipzig

Samenvatting Go Ahead in blessure­tijd naast FC Den Bosch

29 maart Go Ahead Eagles is ternauwernood aan een nederlaag ontkomen tegen FC Den Bosch. Diep in blessuretijd kopte Den Bosch-verdediger Jorn van Hedel de bal achter zijn eigen doelman Jay Gorter en kwam de ploeg uit Deventer nog terug tot 3-3. De Eagles handhaafden zich op de vijfde plaats in de eerste divisie, Den Bosch blijft onderaan bungelen.