Bazoer uit Porto-selectie gezet: ‘Mensen nodig die zich volledig inzetten’

Volgens Conceição werkt Bazoer, oud-speler van Ajax, het groepsproces bij Porto tegen. Zo stond in grote Portuese sportkranten dat de Nederlander een paar dagen te laat zou zijn teruggekeerd van een korte vakantie. Conceição gaf bij een persconferentie meer uitleg over zijn beslissing. ,,Als iemand tegen de stroom in peddelt, gaat onze boot langzamer.‘’



,,Dat kan ervoor zorgen dat we de landstitel aan het einde van het seizoen mislopen. Dat wil ik niet. Iedereen die tegen de stroom in roeit, heeft een moeilijk leven.‘’ En dus is er voor Bazoer geen plek meer bij FC Porto. ,,Ik heb mensen nodig die zich volledig inzetten. Wie dat niet kan, hoort niet bij de groep.‘’



Bazoer kwam deze zomer op huurbasis naar Portugal nadat hij bij Wolfsburg weinig aan spelen toe kwam. Maar ook bij Porto wilde het niet lukken. Bazoer speelde dit seizoen nog niet in de Portugese competitie. Wel kwam hij tot twee bekeroptredens en een korte invalbeurt in de Champions League. De 22-jarige Bazoer, zesvoudig international, traint de komende tijd mee met het B-team van de Portugese topclub.