BBC roept Gary Lineker op het matje na vergelijking met nazi-Duitsland

Dort­mund-spe­ler Can haalt uit naar 'arrogante' Makkelie: 'Misschien was hij bang voor Stamford Bridge'

In de Premier League wil het maar niet kunnen met Chelsea, maar de Londense club staat wel in de kwartfinale van de Champions League. Na een 1-0 nederlaag op bezoek bij Borussia Dortmund, won de ploeg van manager Graham Potter de return in Londen met 2-0. Een hoofdrol was er voor VAR Pol van Boekel.