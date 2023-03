BBC tikt Gary Lineker na 'nazi-uitspraak' niet op de vingers: ‘Ik presenteer zaterdag gewoon MOTD’

Lineker is door zijn werkgever aangesproken op zijn post. In de socialemediarichtlijnen van de omroep staat onder meer dat medewerkers van de BBC onpartijdig moeten zijn.

Via Twitter laat Lineker weten dat hij zaterdag’ gewoon’ het programma Match of the Day presenteert. Hij noemt de afgelopen dagen ‘interessant’ en is blij dat de storm rond zijn persoon is gaan liggen. The Sun sprak een bron binnen de BBC, die bevestigde dat er naar aanleiding van het gesprek geen disciplinaire maatregelen worden genomen.