Beckham ziet Salford promoveren naar profvoetbal

Neymar helpt met goal en assist PSG naar zege

19:15 De Braziliaanse superster Neymar heeft Paris Saint-Germain aan een overwinning op Angers geholpen. Met een doelpunt en een assist was de duurste voetballer ter wereld van beslissende waarde voor de Franse kampioen: 1-2. Neymar opende in de 20ste minuut op aangeven van landgenoot Dani Alves de score en stelde na rust met een voorzet Angel Di Maria in staat de tweede treffer binnen te koppen.